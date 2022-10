Rio, Caxias e Niterói são cidades com mais urnas substituídas no RJ

Os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói foram os que tiveram mais urnas substituídas até as 17h03, segundo boletim divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Na capital, foram 54 substituições, enquanto em Caxias e Niterói, 40 e 38, respectivamente.

A lista de cidades com mais substituições continua com Petrópolis (34), São Gonçalo (32), Belford Roxo (18), Campos dos Goytacazes (16), São João de Meriti (16), Macaé (16), Volta Redonda (12), Nova Iguaçu (17) e Magé (10).

O número total de urnas substituídas no estado do Rio de Janeiro chegou a 461, segundo o boletim. A quantidade corresponde a 1,35% das 34 mil urnas disponibilizadas para as cabines de votação do estado.

Segundo o TRE-RJ, percentuais abaixo de 3% são considerados dentro da normalidade. Nas últimas eleições, em 2020, o número de urnas substituídas chegou a 356.