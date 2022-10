Rio de Janeiro chega a 1% de urnas substituídas, informa TRE-RJ

A quantidade de urnas substituídas no estado do Rio de Janeiro já corresponde a 1% do total das 34 mil disponíveis nas cabines de votação, segundo o mais recente boletim do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

O número de substituições chega a 363, superando as 356 registradas na eleição de 2020. Mesmo assim, o patamar ainda é considerado normal por estar abaixo de 3%, segundo o TRE-RJ.

No boletim anterior, de 14h32, quando havia 290 urnas substituídas, os municípios com mais trocas de urnas foram Rio de Janeiro (43), Niterói (30), Duque de Caxias (28), Petrópolis (16), São Gonçalo (16), Campos dos Goytacazes (13), Volta Redonda (12), São João de Meriti (10), Macaé (7), Magé (7) e Nova Iguaçu (6).