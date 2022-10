Rio faz substituição de urnas eletrônicas

O primeiro boletim divulgado hoje (2) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) às 9h44, em seu perfil no Twitter, informou que houve substituição de urnas em 0,17% das seções eleitorais do estado. “Isso equivale a 60 dos mais de 34 mil equipamentos utilizados nas seções fluminenses”. As trocas foram decorrentes de problemas no funcionamento.

O presidente do TRE-RJ, Elton Leme, está agora à frente de uma sessão ordinária de julgamento de processos de recursos eleitorais, com a presença dos desembargadores que compõem o colegiado do órgão. No início da sessão, Leme afirmou que também está estabelecida uma sessão extraordinária permanente. A decisão é para permitir a avaliação, a qualquer momento, de recursos por parte do colegiado.