Human Rights Watch se manifesta contra atos antidemocráticos 

A organização internacional não governamental Human Rights Watch (HRW) divulgou na noite deste domingo (8) nota em que condena os atos de violência e vandalismo que ocorreram em Brasília. Segundo a organização, os atos “constituem um ataque inaceitável contra as instituições democráticas brasileiras por pessoas que buscam negar o direito dos brasileiros ao voto e de eleger seus representantes, inclusive pedindo uma intervenção militar”.

“Este ataque é resultado de uma campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados para atacar os princípios democráticos e difundir alegações infundadas de fraude eleitoral”, destaca a nota.

A HRW afirmou que as autoridades locais fracassaram em garantir a segurança de jornalistas e outras pessoas no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto e lembrou do ataque à sede da Polícia Federal em 12 de dezembro, dia em que ocorreu a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“A polícia e o Ministério Público precisam investigar imediatamente não apenas aqueles que cometeram os atos de violência em 8 de janeiro, mas também aqueles que os incitaram e financiaram. Os responsáveis ​​por este ataque gravíssimo às instituições democráticas no Brasil precisam ser responsabilizados”, destaca a organização.