Itamaraty confirma novo embaixador do Brasil na Argentina

O Ministério das Relações Exteriores informou hoje (24) que o embaixador Julio Glinternick Bitelli foi confirmado como o novo embaixador do Brasil na Argentina. Atualmente, ele é embaixador do Brasil no Marrocos.

Bitelli já atuou na embaixada em Buenos Aires em duas ocasiões. Foi conselheiro entre 2003 e 2006, responsável pelo setor político, e ministro-conselheiro, de 2010 a 2013. Entre 2013 e 2015, chefiou a embaixada na Tunísia e, de 2016 a 2019, na Colômbia.

Já foi chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores, nos anos 2015 e 2016, ocasião em que o atual ministro Mauro Vieira, também comandou o Itamaraty.

Ao indicar um embaixador, o país solicita formalmente agrément, que é o consentimento do Estado estrangeiro que receberá o diplomata. No caso de Bitelli, o Itamaraty informou que a Argentina concedeu agrément. Agora, a designação será submetida à aprovação do Senado Federal, para que o embaixador assuma oficialmente como representante do Brasil no país.