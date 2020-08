Inter novo líder do Brasileirão e a final da Champions League

A rodada teve como destaque a excelente vitória do Botafogo que armou eficiente esquema de contra-ataque, vários jogadores como Mateus Babi subiram de produção e a dupla de zaga junto com Gatito segurou a vitória. Primeira derrota do Galo e, aí, o Inter, ao derrotar o Atlético GO, virou o novo líder.

O campeonato brasileiro mostra toda a sua instabilidade e equilíbrio, às vezes por baixo, em resultados como a inesperada derrota do Fluminense em Bragança Paulista. Depois de uma boa vitória sobre o Inter não resistiu a um adversário modesto como o Bragantino e revelou de novo a sua inconsistência. Confirmando que medalhões como Fred, sempre às voltas com lesões, ou até mesmo Ganso, com o seu futebol dispersivo, não são mais soluções.

No Maracanã, outra conclusão foi a de que nem o Grêmio nem o Flamengo têm o brilho de tempos recentes. O Grêmio é hoje apenas um time aplicado e lutador com defesa bem postada e um promissor Pepê na frente. Quase ganha de um enrolado Flamengo que até começou bem mas aos poucos perdeu o dinamismo e a criatividade.

Alguns jogadores como Bruno Henrique não voltaram à tona. A defesa ainda não está firme como nos tempos de Pablo Marín e Rafinha faz falta. Torrent continua perdido e trocando sem muito sentido jogadores do meio campo por atacantes. Foi até lucro conseguir o empate no finzinho no pênalti cobrado por Gabigol. Ainda não dá pra saber se o catalão vai se segurar por muito tempo. O terreno está acidentado.

Pensando em um melhor futebol vamos imaginar a grande final da Champions League domingo com o duelo entre o rolo compressor do Bayern de Munique - do mega artilheiro Lewandowski- e o estilo elegante do PSG. Ontem, depois do susto inicial o time alemão ganhou com tranquilidade do Lyon. Na grande final, poderão os alemães se impor diante da criatividade individual e da habilidade de Mbappe, Di Maria e Neymar? Talvez não seja tão fácil.