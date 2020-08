Márcio Guedes: PSG passa pelo Leipzig rumo à final da Champions League

O PSG ganhou do Leipzig com uma facilidade maior do que imaginava: 3 a 0 sem problemas, por vários fatores. Os principais jogadores do campeão francês estiveram muito bem, especialmente no setor ofensivo, que ganhou ainda mais qualidade com Di Maria.

Neymar esteve bem e Mbappe, com a intensidade de sempre. Tudo facilitado por falhas incríveis da defesa alemã: péssima marcação coletiva no primeiro gol, reposição ridícula do goleiro no segundo e falha individual grotesca no terceiro, o que não tira os méritos do triunfo folgado do PSG. Que teve também uma defesa firme, que nem deixou o goleiro reserva Sérgio Rico ser testado.

O Leipzig, previsível e sem inspiração, foi presa fácil. O PSG chega com méritos à final e Neymar com boas chances de ganhar o prêmio da Fifa. Hoje, o favoritismo absoluto da máquina do Bayern de Munique, que vem de um 8 a 2 histórico sobre o Barcelona e tem um time em grande fase desde o goleiro Neuer passando pelo excelente lateral Davies, chegando até as superestrelas Muller e Lewandowski.

Um futebol de quase perfeição coletiva sob o comando de Hans Dieter Flick. Do outro lado, o aplicado Lyon, de Rudi García, que tem, no brasileiro Bruno Magalhães e, eventualmente, em Dembele, os seus maiores destaques.

Por aqui, no Brasileiro, na quarta rodada, os dois jogos que mais chamam a atenção disputados no Rio: no Maracanã, o Flamengo, em viés de recuperação e com aquele time base formado por Jesus, enfrenta o grêmio de Renato, que só pensa em uma resposta à última partida entre os dois - o humilhante 5 a 0, no mesmo Maracanã. Equilíbrio e leve vantagem carioca.

E, no Nilton Santos, um fraco e pouco agressivo Botafogo enfrenta o até agora melhor time do campeonato, o líder absoluto com 100% de aproveitamento, o Atlético MG de San Paoli. Historicamente, o Botafogo leva vantagem, mas o favorito é o Atlético. Ainda mais que o Botafogo perdeu um dos seus mais importantes jogadores - Vitor Luís. Com apendicite, ficará um mês afastado. Coisas do azarado Botafogo.