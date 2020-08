Dois casos de reinfecção pela Covid-19 estão sendo investigados no Rio

Pelo menos dois casos de reinfecção por Covid-19 estão sendo investigados no Estado do Rio de Janeiro. Isso pode significar que a pessoa não desenvolveu anticorpos contra a doença, após a primeira infecção, e acabou sendo contaminada novamente. Outra possibilidade é que o vírus continuou no organismo de forma inoculada, e se tornou ativo novamente um tempo depois.

Um dos casos, confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde, se refere a uma mulher de 39 anos, que mora em Volta Redonda, na região sul, mas trabalha na capital e em Angra dos Reis, na Costa Verde. Ela testou positivo para a doença em maio e, depois, novamente em agosto. A secretaria, no entanto, não deu detalhes sobre sua evolução clínica.

O outro caso em investigação é um homem de 26 anos, morador da região metropolitana, que teve a doença identificada por especialistas da Universidade Federal Fluminense, e foi objeto de publicação em uma revista internacional de virologia.

De acordo com o texto, o homem obteve resultado positivo para Covid-19 em maio, após sentir sintomas leves da doença. Ele ficou em isolamento e uma nova testagem não detectou mais o vírus. No entanto, em junho, voltou a apresentar sintomas e, dessa vez, de forma muito mais severa. Somente alguns dias após a segunda infecção, é que os exames apresentaram resposta positiva de anticorpos. As hipótese dos pesquisadores da UFF é que a primeira infecção pode não ter sido forte o suficiente para gerar uma resposta imunológica do corpo, deixando o indivíduo vulnerável a uma nova infecção.

Os casos de reinfecção ou recorrência de Covid-19 são considerados raros, mas têm sido reportados nas últimas semanas em diversos lugares do mundo e em outros estados do Brasil.

A Fiocruz, principal instituição de referência do país em pesquisas sobre a pandemia de coronavírus, comunicou em nota que vem desenvolvendo estudos sobre a possibilidade de reinfecção, mas sem dados conclusivos. Ainda de acordo com a fundação, assim que os resultados forem obtidos e publicados, de forma segura, eles serão divulgados.