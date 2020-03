Associação recomenda reduzir horário de funcionamento de shoppings

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) divulgou hoje (17) comunicado oficial sobre a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos, ”seguindo as recomendações do Poder Público para conter o avanço do coronavírus”.

A recomendação da associação é que as lojas passem, a partir de amanhã (18), a abrir às 12h, e fechar às 20h. O novo horário deverá se manter nos dias seguintes, “até que a situação se normalize”, diz a nota.

“Entendemos que os shoppings hoje oferecem serviços essenciais indo além de um centro de compras como supermercados, clínicas médicas, laboratórios clínicos, assistência técnica de equipamentos, serviços públicos, bancos entre outros”.

Acompanhe aqui mais informações de serviços impactados pela pandemia do novo coronavírus