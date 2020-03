Enfermeiros do Exército vão participar de vacinação no Rio

O município do Rio recebe na manhã de (24) o reforço de 30 enfermeiros do Exército que vão atuar na vacinação contra a gripe. O calendário de vacinação para idosos e profissionais de saúde foi antecipado devido à emergência sanitária do novo coronavírus.

Segundo a prefeitura, o efetivo vai atuar no sistema de vacina drive-thru no Pavilhão 4 do Riocentro, na zona oeste da cidade, e também vão colaborar na conscientização dos idosos sobre as ações para evitar o contágio pela covid-19.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou (23). As doses estão disponíveis nas clínicas da família e centros municipais de saúde, de a -feira, das 8h às 17h. O sistema drive-thru foi montado em cinco postos do Detran.

A campanha vai até o dia , com expectativa de vacinar cerca de dois milhões de pessoas no município, o que corresponde a 90% do público-alvo.