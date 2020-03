Novo teste do ministro do GSI dá negativo para coronavírus

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno, informou hoje (31) que está recuperado da covid-19.

“Meu novo teste para coronavírus deu negativo, graças a Deus! Agradeço o apoio e as orações de todos os amigos e amigas. Seguimos juntos na batalha por um Brasil melhor!”, escreveu o general em sua conta no Twitter.

Na publicação, ele apresentou a imagem do exame realizado ontem (30) pelo Laboratório Sabin, no Hospital DF Star, em Brasília. O teste realizado, do tipo PCR, detecta se há infecção em tempo real, quando o vírus está em ação no corpo humano.

No dia 18 deste mês, o general confirmou que estava com covid-19.

De acordo com informações da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), após a recuperação, não há mais risco de transmitir a doença. Ainda não há estudos suficientes que tratam sobre reinfecção pelo novo coronavírus.