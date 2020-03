Rio: idosos de comunidades podem ficar em hotéis para evitar covid-19

A prefeitura do Rio de Janeiro vai pagar as diárias em hotéis na capital fluminense para idosos que moram em comunidades carentes. O objetivo é reduzir o risco de contágio dessa população que pertence ao grupo de risco do novo coronavírus (covid-19).

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, a prefeitura começou hoje (26) o processo de convite aos idosos que moram em locais com muita aglomeração para a hospedagem temporária. As visitas começaram na manhã desta quinta-feira na comunidade da Rocinha.

“Os agentes comunitários de saúde estão apoiando as equipes da assistência social na identificação de idosos com perfil para o distanciamento social. Eles visitam os pacientes cadastrados na Clínica da Família e realizam o encaminhamento dos interessados para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que realiza toda a parte de abrigamento”, informou a pasta, em nota.

Três hotéis já estão disponíveis para receber os idosos. Serão hospedadas inicialmente 300 pessoas nessas unidades, localizadas na Barra da Tijuca, em Jacarepaguá e na Gamboa. A prefeitura informou que está em contato com outros hotéis para chegar ao total de dez estabelecimentos e abrigar mil idosos.

Segundo a secretaria, as diárias não poderão ultrapassar R$ 120 e serão custeadas pelo município. “Há a opção de o pagamento à rede hoteleira que aderir a essa ação ser por compensação tributária, a ser regulamentada por ato do prefeito. O acolhimento dos idosos vai contar com serviço de hotelaria, refeições diárias, rouparia e lavanderia”, informou a pasta.