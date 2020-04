Crivella testa negativo para o coronavírus

O teste rápido realizado no prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deu negativo para o novo coronavírus (covid-19). O resultado, porém, não é considerado parâmetro definitivo quanto à presença ou não da doença. De acordo com assessoria da prefeitura, “o prefeito está bem de saúde e não está com nenhum dos sintomas da doença”.

Crivella está tomando todos os cuidados recomendados pelos especialistas em saúde, como lavar as mãos constantemente com água e sabão e usar álcool em gel. Ele também faz o uso de máscara quando necessário e passou a trabalhar a maior parte do tempo de casa.

Nesta sexta-feira (3), o prefeito visitou pela manhã as obras do hospital de campanha que está sendo montado no pavilhão 3, no Riocentro, para atender vítimas da covid-19.

Secretários

A prefeitura informou que os secretários municipais que tiveram contato mais próximo nos últimos dias com a secretária de Saúde, Beatriz Busch, a primeira a ter resultado positivo para o novo coronavírus, se submeteram ao exame para diagnóstico da doença.

Beatriz Busch foi hospitalizada no início da semana com sintomas da doença. Também tiveram exame com resultado positivo a secretária de Educação, Talma Suane, e os secretários de Cultura, Adolfo Konder, e de Assistência Social e Direitos Humanos, Tia Ju. O subsecretário de Saúde Jorge Darze também foi infectado pela covid-19. Todos estão bem e cumprem quarentena em casa.

Os secretários de Ordem Pública e gestor do Gabinete de Crise, Gutemberg Fonseca; Bernardo Egas, do Meio Ambiente; Renato Moura , de Trabalho e Inovação; Sebastião Bruno, da Infraestrutura; Felipe Michel, de Eventos; Fernanda Tejada, de Urbanismo e Paulo César Amêndola, de Transportes testaram negativo para a covid-19.

O secretário da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, Marco San, também fez o teste ontem para a covid-19, mas ainda não recebeu o resultado.