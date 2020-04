Hospital das Clínicas terá mais 100 leitos de UTI para covid-19

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) á mais 100 novos leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) para tratamento do novo coronavírus. Com isso, o hospital 300 leitos de UTI destinados especificamente para a covid-19 (doença provocada pelo coronavírus).

O Hospital das Clínicas tem uma unidade exclusiva para o tratamento de pessoas infectadas por conavírus, com 900 leitos, sendo agora 300 destinados para unidades de terapia intensiva. Para ampliar em mais 100 leitos de UTI na unidade, o governo de São Paulo contou com R$ 24 milhões em doações de hospitais privados (Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, Rede D'Or e Sírio Libanês) e do Banco BTG.

Segundo o governador João Doria, os 40 primeiros novos leitos entrarão em funcionamento na primeira quinzena . Os demais começam a funcionar no final do mês .

De acordo com Tarcisio Eloy Pessoa de Barros Filho, que administra o Hospital das Clínicas, a intenção é que a unidade chegue a 300 leitos de UTI.

“Entregamos 200 leitos de UTI, mas ficou claro que a pandemia vai exigir mais de nós”, disse Eloisa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas.

Segundo a médica, quase mil pessoas estiveram internadas no Hospital das Clínicas durante a pandemia.

"O Hospital das Clínicas isolou seu maior instituto no dia ço e estamos chegando muito próximo de mil pacientes internados, que passaram por lá neste período. E aqui fica um alerta: isto só foi possível porque tivemos tempo e locais para atender. Se estes mil pacientes chegassem a nossa porta em um dia, nós não íamos condições de atende-los. Estamos nos preparando para a maior operação de guerra pela vida que o HC presenciou em seus 76 anos de vida."

São Paulo tem, até o momento, 20.715 casos confirmados de coronavírus, com 1,7 mil mortos. Há ainda 1.509 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva e 1.716 em enfermarias.

*Texto atualizado às 15h50 para correção do número de leitos.