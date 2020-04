Hospital de campanha em SP já recebe pacientes com coronavírus

O Hospital Municipal de Campanha (HMCamp) do Pacaembu, da prefeitura de São Paulo, começou hoje (06) a funcionar e a receber os primeiros pacientes infectados com o novo coronavírus. Até às 16 horas, três pessoas com diagnóstico positivo para covid-19 haviam sido internadas no local: dois estão na enfermaria e um, na sala de estabilização – equipada com recursos para tratamento de pacientes mais graves.

O hospital, instalado no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) recebe pacientes com sintomas de covid-19 de baixa e média complexidade, transferidos dos equipamentos de saúde da capital, como hospitais, pronto socorros, e unidades de pronto atendimento (UPA).

O HMCamp do Pacaembu funciona de portas fechadas, ou seja, suas vagas são controladas pela Secretaria Municipal de Saúde. A operação do local é feita pelo Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Israelita Albert Einstein. O espaço, montado devido à pandemia do novo coronavírus, conta com 192 leitos de baixa complexidade e oito semi-intensivos com respiradores.