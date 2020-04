Rio de Janeiro confirma mais 17 mortes por coronavírus

A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro confirmou, hoje (8), mais 17 mortes pelo novo coronavírus (covid-19) e 250 novos casos de infecção. Os números fazem o estado do Rio de Janeiro chegar a 106 óbitos, de um total de 1.938 diagnósticos da doença. Há ainda 78 mortes em investigação por suspeita de terem relação com a covid-19.

Entre as mortes confirmadas hoje (8), apenas uma ocorreu em uma pessoa com menos de 60 anos de idade. Trata-se de um homem de 56 anos, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A cidade teve mais duas mortes confirmadas hoje (8): uma mulher de 73 anos e outra de 77. Os três casos elevam o total de mortes em Duque de Caxias para oito, número menor apenas do que na capital.

A cidade do Rio de Janeiro teve 14 novas mortes confirmadas hoje, e chegou a 73. As vítimas tinham entre 61 e 85 anos de idade, sendo sete homens e sete mulheres. O município soma 1.449 casos confirmados da covid-19.

Além de Rio de Janeiro e Duque de Caxias, a Região Metropolitana tem mortes confirmadas em Belford Roxo (3), São Gonçalo (3), Itaboraí (2), Niterói (2), Nova Iguaçu (2), Mesquita (1), Maricá (1) e São Jão de Meriti (1).

Há óbitos nas cidades de Iguaba Grande (2), Rio Bonito (2), Volta Redonda (2), Arraial do Cabo (1), Miguel Pereira (1), Petrópolis (1) e Rio das Ostras (1).

Já há casos confirmados da covid-19 em 49 municípios fluminenses, o que corresponde a mais da metade das 92 cidades do estado. Depois da capital, as cidades com mais casos são Niterói (106), Volta Redonda (58), Nova Iguaçu (50), Duque de Caxias (26) e Petrópolis (22).