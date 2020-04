Rio tem 5,3 mil casos confirmados e 461 mortes por coronavírus

O estado do Rio de Janeiro tem 5.306 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (covid-19), de acordo com o boletim divulgado hoje (21) pela Secretaria de Estado de Saúde. Nesta terça-feira, o órgão confirmou mais 39 mortes, totalizando 461 óbitos em decorrência da doença causada pelo vírus. Há ainda 204 óbitos suspeitos de coronavírus em investigação no estado.

Até o momento, a cidade do Rio de Janeiro concentra a maior parte dos casos confirmados, 3.587, o que equivale a cerca de 68% dos casos registrados no estado. A cidade registra também o maior número de mortes em decorrência da infecção, 283.

Em todo o estado, 68 municípios apresentam casos de covid-19. Depois da capital, Niterói aparece em segundo lugar com maior número de casos confirmados, 233. Em seguida, vêm Duque de Caxias, com 205; Nova Iguaçu, com 196; Volta Redonda, com 147; e São Gonçalo, com 112. Os demais apresentam menos de 100 casos confirmados de covid-19.

Onze municípios têm um caso confirmado até o momento: Areal, Cantagalo, Carapebus, Itatiaia, Mendes, Pinheiral, Porciúncula, Rio das Flores, Santo Antônio de Pádua, São João da Barra e Sumidouro.

Mais informações sobre a doença podem ser obtidas pelo telefone 160 (ligação gratuita) ou pela internet. [LINK: www.coronavirus.rj.gov.br]