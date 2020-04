Unicamp busca financiamento para produzir kit de testes para covid-19

O Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) informou, hoje (3), que está buscando financiamento para ampliar a produção de kit de testes rápidos para diagnóstico da covid-19. Os recursos são necessários para que se amplie o volume de 300 kits por semana, já disponibilizados para atender à demanda interna.

Por enquanto o hospital está limitando a testagem aos pacientes internados na unidade e aos profissionais de saúde que trabalham no local. Os testes começaram a ser aplicados ontem (2).

A assessoria de imprensa do HC esclareceu à Agência Brasil que a administração vem mantendo contato com o Ministério da Saúde e o governo de São Paulo, para tentar viabilizar os recursos para a expandir a produção dos testes.

Além do aumento da demanda por testes, segundo o hospital, as dificuldades na obtenção dos materiais também passam pelo âmbito da mobilidade, já que muitos voos têm sido cancelados devido à pandemia, o que prolonga a espera pelo recebimento das encomendas.

Na Unicamp, os testes para detecção do novo coronavírus foram desenvolvidos por pesquisadores que compõem uma força-tarefa articulada especificamente para o enfrentamento da doença. A equipe é liderada pelo professor Marcelo Mori, do Instituto de Biologia (IB).

Segundo o coordenador de comunicação da força-tarefa, professor Henrique Marques-Souza, iniciou-se a testagem com a priorização de pacientes em internação para que a distribuição de leitos seja facilitada. Ele ressaltou que o resultado é fundamental porque, diferentemente do que ocorre com outras doenças, as pessoas infectadas pela covid-19 podem não apresentar sintomas e, portanto, transmitir o vírus sem que saibam, caso não sejam submetidas ao teste.

Campinas é um dos 21 municípios paulistas que já registram óbitos em decorrência de complicações causadas pela covid-19. Até as 19h desta quinta-feira (2), o estado de São Paulo concentrava 3.506 casos confirmados da doença e 208 mortes, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.

* Com informações da assessoria de imprensa da Unicamp