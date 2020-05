Marcos Pontes visita linha de montagem de ventiladores pulmonares

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, esteve hoje (15) na fábrica da Flextronics, em Sorocaba, interior paulista. A empresa é responsável pela montagem dos ventiladores pulmonares que serão distribuídos pelo Ministério da Saúde. Pela manhã, o ministro assistiu a uma apresentação sobre o funcionamento da unidade e seguiu para uma visita para conhecer as áreas de produção.

Além da fábrica em Sorocaba, a Flextronics tem unidades em Jaguariúna (SP) e em Manaus (AM). A empresa trabalha com a montagem de diversos equipamentos eletroeletrônicos, como carregadores de celular, impressoras, tablets e localizadores por satélite.

A companhia norte-americana será responsável pela montagem dos 6,5 mil ventiladores pulmonares que o Ministério da Saúde vai fornecer aos hospitais do país para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Os componentes serão fornecidos por um conjunto de empresas, em um acordo assinado no início de abril.

O ventilador foi desenvolvido pela empresa brasileira Magnamed em um projeto apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).