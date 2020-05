SP tem segunda morte de criança por novo coronavírus em uma semana

Em apenas uma semana, duas crianças morreram em São Paulo vítimas do novo coronavírus (covid-19). A mais nova vítima tinha apenas um ano de idade, morava na capital paulista e apresentava comorbidade (doença prévia). Ela é a quinta criança a morrer pela covid-19 no estado em menos de um mês.

A primeira vítima era uma bebê de sete meses, da cidade de São Paulo, que morreu no dia 25 de abril. A segunda, de 1 ano, também era da capital. A terceira vítima era do interior do estado, da cidade de Penápolis, e tinha 9 anos. A quarta vítima, que morreu na última segunda-feira (11), tinha 4 anos e morava em Francisco Morato.

Segundo a Secretaria da Saúde de São Paulo, a letalidade entre crianças pelo novo coronavírus é hoje de 0,8% no estado, oito pontos percentuais a menos que entre idosos, faixa em que o índice é de 8,5%. A taxa de letalidade é a proporção entre o número de mortes por uma doença e o número total dos doentes.

Até o momento, o estado tem 4.315 mortes relacionadas à covid-19 [doença provocada pelo novo coronavírus, com 197 confirmações ocorridas nas últimas 24 horas. Os casos confirmados somam 54.286 em todo o estado. Entre o total de casos confirmados, 589 tinham menos de dez anos.