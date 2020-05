Medidas de isolamento reduzem velocidade de contágio no Rio

As medidas de isolamento estão tendo resultados positivos na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o prefeito, Marcelo Crivella. Dados apresentados pela prefeitura mostram que curva que mede a velocidade de aceleração de contágio do novo coronavírus (covid-19) está praticamente estagnada desde o dia 26 de abril. Antes disso, no fim de março, a velocidade de aceleração de contágio chegou a ser 7 vezes maior.

“As medidas estão dando certo. A gente só precisa fazer mais o mesmo, prolongar as nossas medidas, respeitar as medidas, para que a gente volte às atividades”, diz, Crivella. No Rio de Janeiro, as medidas de isolamento social incluem o fechamento de cinemas e teatros, a suspensão das aulas e o bloqueio em determinados bairros, para evitar aglomeração.

“As medidas que foram tomadas nos últimos dias já mostram na curva que mede a velocidade da aceleração da contaminação uma queda e uma tendência de queda”, ressalta, Crivella.

De acordo com os dados divulgados pela prefeitura, a velocidade de contágio que chegou a 0,3 na cidade, agora está em 0,04. Segundo Crivella, quando essa velocidade chegar a 0,01 ou for zerada será possível retomar as atividades. A velocidade de contágio mede quantas pessoas uma pessoa infectada pelo vírus contamina outras. Sem medidas de isolamento, essa pessoa transmite o vírus a mais pessoas, acelerando o contágio. Ficando mais tempo em casa e tomando os devidos cuidados de higiene, essa velocidade é reduzida e menos pessoas são contaminadas.

Crivella enfatizou, no entanto, que a queda agora é mais difícil e chegou a comparar o processo com um regime. “Perder os primeiros 20kg é fácil, mas para os últimos 10kg, a luta é grande”, diz. Por isso, as medidas de isolamento social são ainda fundamentais, de acordo com ele.

Prazos prorrogados

Em decreto publicado ontem (15), em edição especial do Diário Oficial do município, o prefeito prorrogou medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia. O decreto prorroga até 31 de maio o fechamento das escolas municipais.

A medida mantêm suspensas, até 2 de junho, as consultas ambulatoriais agendadas através do Sistema Nacional de Regulação. Tão logo “haja possibilidade”, haverá um novo agendamento, obedecida a ordem das consultas que foram suspensas no período.

A prefeitura também prorrogou o prazo para o pagamento de taxas devidas pelos permissionários de táxi. Os taxistas terão até o dia 4 de junho para colocar as cobranças em dia.

O prazo dos recursos de cancelamento de multas de trânsito, com vencimento entre 16 de março e 16 de abril foi prorrogado até o dia 31 de maio. A Secretaria Municipal de Transportes disponibilizou a opção para dar entrada em serviços referentes a multas de trânsito, como Defesa Prévia e Real Infrator, pela internet, por meio do Carioca Digital. No caso do recurso de multa, o envio só poderá ser feito pelos Correios, para a unidade de Botafogo: Rua Dona Mariana, 48. CEP: 22280-020 – Rio de Janeiro –RJ.

Segundo a prefeitura, os postos do Leblon, Engenho Novo, Ilha do Governador, Riachuelo, Irajá, Praça Seca, Bangu, Campo Grande e Botafogo permanecerão fechados enquanto perdurar o estado de calamidade na cidade, assim como os demais pontos onde há setor de Protocolo da secretaria.