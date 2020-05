Quarto hospital de campanha para covid-19 é aberto no Rio 

O Hospital de Campanha do Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, foi inaugurado hoje (11). Vai atender pacientes graves de covid-19. É a quarta unidade de campanha instalada na cidade, em meio à pandemia do novo coronavírus, sendo a terceira da Secretaria de Estado de Saúde.

O hospital será operado pela Rede D’Or, com encaminhamento para internação feito pela regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram entregues hoje 80 leitos, 40 deles de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI. Todos os 200 leitos previstos para a unidade estarão funcionando até o próximo dia 22.

Segundo o governo estadual, serão abertos dois mil leitos de campanha na capital, Região Metropolitana e interior do estado até o fim do mês.

“Nos últimos dois meses, abrimos 1.049 leitos exclusivos para o tratamento de coronavírus, sendo 526 de UTIs. Estamos fazendo de tudo para prestar assistência à população de maneira adequada”, disse o secretário de Saúde, Edmar Santos.

Ainda hoje, será ampliado o atendimento no Hospital de Campanha Lagoa-Barra, no Leblon, na zona sul, também gerido pela Rede D’or. Ele passa a oferecer 200 leitos. No sábado(9), o governo inaugurou o Hospital de Campanha do Maracanã (https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/hospital-do-maracana-comeca-a-receber-pacientes-graves-de-covid-19), com 170 leitos, 50 deles de (UTI). Os outros 230 previstos serão entregues até o fim desta semana.

As três unidades contam com estrutura de alta complexidade, como respiradores, monitores cardíacos, tomógrafo digital, ultrassom, ecocardiógrafo e análises clínicas.

Pela rede municipal, a prefeitura inaugurou no dia 1º de maio o Hospital de Campanha do Riocentro, em Jacarepaguá, na zona oeste, com 100 leitos. Na quinta-feira (7), o prefeito Marcelo Crivella anunciou que os equipamentos para a abertura de mais 400 leitos previstos na unidade chegam ao Rio hoje.