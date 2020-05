David Uip se afasta de centro de combate ao coronavírus de São Paulo

Após sentir-se mal na última -feira (6), o infectologista David Uip passou por uma bateria de exames e, por recomendação médica, está afastado da coordenação do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. O problema médico não foi revelado.

“Na última quarta-feira, dia 6 de maio, senti um mal-estar, com alterações cardiológicas e clínicas. Após avaliação médica, iniciei uma bateria de exames para elucidação diagnóstica. me sinto melhor, mas, por recomendação médica, precisarei ficar afastado das minhas atividades do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo por alguns dias”, disse Uip, em carta endereçada ao governador de São Paulo, João Doria.

“Fico temporariamente afastado e espero estar recuperado, para retomar minha contribuição ao Centro de Contingência do Coronavírus, o Comitê de Saúde do estado de São Paulo”, escreveu.

Esta é a vez que o infectologista precisa se licenciar do cargo. Em março, após o diagnóstico positivo para coronavírus, Uip precisou ficar afastado do cargo por 14 dias.

Em seu lugar, na coordenação do centro de contingência, assume o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.