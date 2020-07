Covid-19: São Paulo contabiliza 321 óbitos e 14.809 casos em 24 horas

O estado de São Paulo contabilizou 321 óbitos e 14.809 casos do novo coronavírus nas 24 horas entre a divulgação do boletim com os dados desta quarta-feira (29) e o de hoje (30). Com isso, o estado soma 529.006 infectados pelo vírus e 22.710 mortes desde o início da pandemia.

Este é o segundo maior total de casos registrados de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em um único dia no estado. O recorde diário ocorreu no dia 22 de julho, com 16.777 casos. O estado chegou a contabilizar mais de 19 mil casos em um único dia, mas isso tinha sido resultado de um acúmulo de dias por causa de problema no sistema de contabilização do Ministério da Saúde. Desse total de novos casos, 8.931 são ativos, identificados por meio de exame de RT-PCR.

Segundo o governo paulista, o grande número de casos diários não tem relação com uma maior transmissão do vírus, mas com o fato de o estado estar testando mais pessoas.

O número de curados somou hoje 349.287 pessoas, sendo que 67.799 delas se recuperaram após internação.

Há 5.099 pessoas internadas em estado grave em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados de covid-19, além de 7.164 internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI está hoje em torno de 65,1% no estado e em 62,9% na Grande São Paulo.