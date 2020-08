Rio registra 28 mortes e 1.166 novos casos de covid-19 em um dia

O estado do Rio de Janeiro registrou 28 mortes por covid-19 e 1166 novos infectados em 24 horas, desde ontem. De acordo com os números da Secretaria de Estado de Saúde, até esta segunda-feira (10), há 180.016 casos confirmados da da doença causada pelo novo coronavírus e 14.108 óbitos no estado, desde o início da pandemia.

Há ainda 997 óbitos em investigação. Entre os casos confirmados, 161.329 pacientes se recuperaram da doença.

Em todo o estado, 28.909 pessoas estão internadas por covid-19, sendo que 11.494 em UTI.

Infectados

A capital fluminense vem liderando o número de casos confirmados da doença, com 74.674 infectados. Em seguida vem Niterói com (9.380); São Gonçalo (9.333); Duque de Caxias (6.599); Macaé (6.219); Nova Iguaçu (4.461); Angra dos Reis (4.114); Volta Redonda (4.090); Itaboraí (3.509); Belford Roxo (3.476); Campos dos Goytacazes (3.302); Teresópolis (2.941); Magé (2.613); São João de Meriti (2.511); Maricá (2.410); Queimados (2.073); Itaperuna (2.043); Itaguaí (1.935) e Cabo Frio com 1.661 infectados, entre as 92 cidades do Rio com maior número de pessoas com covid-19.

Óbitos

Do total de 14.108 mortes por covid-19 no estado, o município do Rio de Janeiro lidera com 8.622 óbitos. São Gonçalo, o segundo colégio eleitoral do estado atrás apenas da capital, tem 601 mortes. Depois vem pela ordem: Duque de Caxias (593); Nova Iguaçu (456); São João de Meriti (335); Niterói ( 310); Campos dos Goytacazes (228); Belford Roxo (223); Itaboraí (177); Magé (166); Petrópolis (147); Volta Redonda (145); Mesquita (144); Nilópolis (132); Angra dos Reis (124); Macaé (121); Itaguaí (97); Teresópolis (94); Cabo Frio (89) e Maricá (87).

O governo do estado disponibiliza mais informações sobre incidência do novo coronavírus em painel de monitoramento.