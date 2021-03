Covid-19: feriadão de dez dias começa hoje no estado do Rio

Os feriados de dez dias começam hoje (26) em todo o estado do Rio de Janeiro e terminam no domingo de Páscoa - 4 de abril. A finalidade é frear a expansão da covid-19. São quatro dias de fim de semana e mais seis dias de feriados, incluindo a sexta-feira santa (2), a antecipação de dois feriados de abril (Tiradentes, que seria no dia 21, e São Jorge, no dia 23) e a criação de três feriados extraordinários.

Será, no entanto, um feriadão para permanecer em casa, uma vez que as praias de todo o estado estão fechadas e algumas cidades turísticas apresentam restrição de entrada para não moradores. A própria capital está proibindo a entrada de ônibus fretados. Outros municípios também podem montar barreiras para esse tipo de ônibus.

Restrições valem também para as diversões noturnas. Casas de shows e boates não poderão abrir. Bares e restaurantes só poderão receber clientes até as 21h e terão que encerrar suas atividades às 23h.

Shoppings terão restrições

Há restrições ainda para horário de funcionamento de shoppings, que só poderão funcionar das 12h às 20h, com no máximo 40% de sua capacidade.

Em alguns municípios, no entanto, as regras são ainda mais rígidas. Na capital, por exemplo, bares, restaurantes e quiosques de praia não poderão abrir para permanência de clientes, apenas para entregas, drive thru e coleta de refeições para consumo em casa.

Também ficarão fechadas atrações culturais e de lazer como museus, cinemas, parques de diversão, aquários e jardins zoológicos.

Na cidade do Rio de Janeiro, os ônibus regulares e o metrô continuam funcionando normalmente.