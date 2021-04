Anvisa apresenta dossiê de questionamentos sobre a Sputnik V

Após rejeitar o pedido de uso emergencial da vacina do laboratório russo Gamaleya, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apresentou hoje (29) informações que constam no dossiê relativo ao imunizante Sputnik V. Segundo a agência, após vários questionamentos técnico-científicos, o laboratório responsável não apresentou dados relevantes sobre os problemas levantados pela equipe médica brasileira.

Assista na íntegra:



Diretoria da Anvisa rejeita importação e uso da Sputnik V

Os cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) rejeitaram, por unanimidade, a importação e o uso da vacina russa Sputnik V pelo Brasil. A decisão foi tomada na noite de segunda-feira (26).

» Leia mais

Sputnik V: governadores se reúnem com russos para mais informações

Os governadores do Norte e do Nordeste se reuniram na terça-feira (27) com representantes do governo russo para discutir a tentativa de importação da vacina Sputnik V.

» Leia mais

*Matéria em atualização.