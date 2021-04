DF: idosos com 66 anos recebem vacina contra covid-19 em três postos

A vacinação contra a covid-19 para idosos a partir de 66 anos ocorre hoje (3) das 9h às 15h. Na última quinta-feira (1º), o governador Ibaneis Rocha anunciou a ampliação da faixa etária de vacinação para as pessoas com 66 anos. A Secretaria de Saúde informou, porém, que apenas 1.111 doses estarão disponíveis neste sábado para esse público, estimado em 18.651 pessoas.

A vacinação para quem tem 66 anos estará disponível, sem necessidade de agendamento, em apenas três pontos, todos no esquema drive thru: Parque da Cidade, estacionamento 13; Iguatemi Shopping, no bairro Lago Norte; e Faculdade Unieuro, na região de Águas Claras.

A previsão inicial era de que, neste fim de semana, a faixa etária de vacinação fosse ampliada também para quem tem 65 anos, mas o cronograma ficou prejudicado devido à “dificuldade de abastecimento de vacinas”, escreveu Ibaneis Rocha numa rede social.

Segurança pública

Mais 2.237 doses devem ser aplicadas, neste sábado (3), em agentes de segurança pública previamente cadastrados. Entram nesse grupo servidores das polícias Militar, Civil e Federal, do Detran e do Corpo de Bombeiros.

Professores

Em live transmitida na última quarta-feira (31) no Instagram, o secretário de Saúde do DF, Leandro Cruz, disse que há uma previsão de que professores e outros profissionais que atuam na área educacional comecem a ser vacinados em 9 de abril.

Segundo ele, a previsão, no entanto, depende do recebimento de vacinas previsto no relatório de distribuição nacional de doses.