Queiroga faz pronunciamento após reunião do comitê da covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez hoje (28) um pronunciamento, após a 3ª Reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

Confira o pronunciamento:

O comitê é composto pelos presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e, na condição de observador, por um representante do Judiciário. Também participam a reunião, o ministro da Saúde e integrantes da equipe técnica do governo.