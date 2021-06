Ministério da Saúde lança campanha de doação de sangue

Nesta segunda-feira (14) é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, e o Ministério da Saúde aproveita a data para lançar uma campanha de doação de sangue no país. O ministro Marcelo Queiroga participa do lançamento, às 10h, no ministério, em Brasília.

Acompanhe a transmissão:



O Dia Mundial do Doador de Sangue foi organizado pela primeira vez em 2005, a partir de uma iniciativa conjunta da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Federação Internacional da Cruz Vermelha e das Sociedades do Crescente Vermelho para aumentar a conscientização sobre a necessidade de sangue e produtos derivados seguros e também para agradecer aos doadores, que salvam vidas a partir de um gesto voluntário.

O Dia Mundial do Doador de Sangue é uma das 11 campanhas oficiais de saúde pública globais marcadas pela OMS, juntamente com o Dia Mundial da Saúde, Dia Mundial da Doença de Chagas, Dia Mundial da Tuberculose, Semana Mundial da Imunização, Dia Mundial da Segurança do Paciente, Dia Mundial da Malária, Dia Mundial Sem Tabaco, Dia Mundial da Hepatite, Semana Mundial de Conscientização Antimicrobiana e Dia Mundial da AIDS.

Rio de Janeiro

O Instituto Estadual de Hematologia do Rio (Hemorio) lançou hoje a campanha Cada Gota Importa, para reverter a queda nos estoques de derivados de sangue ocorrida devido à pandemia de covid-19.

Além do Hemorio, haverá pontos de coleta em outros cinco locais: Barra Shopping, Park Shopping, Via Brasil Shopping, Hospital Municipal Lourenço Jorge e Hospital da Criança. A campanha vai até o fim de junho.