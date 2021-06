Viana, no ES, começa a vacinar população com meia dose da AstraZeneca

Moradores voluntários da cidade de Viana (ES) começaram a se vacinar neste domingo (13) com meia dose da vacina AstraZeneca/Oxford. Eles fazem parte de um projeto voltado a avaliar a eficácia de uma dose menor do imunizante na redução do número de casos de covid-19.

A ação tem como público-alvo aproximadamente 35 mil pessoas entre 18 a 49 anos que não fazem parte do grupo prioritário estabelecido pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI) e ainda não foram vacinadas. De acordo com o governo estadual, a participação é voluntária e a vacinação será realizada com doses doadas pelo PNI.

O projeto de vacinação em massa, batizado de Projeto Viana Vacinada, faz parte de um estudo científico realizado por pesquisadores do Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e conta com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e do Ministério da Saúde.

A iniciativa é justificada devido à falta de vacinas para imunização em massa. O Viana Vacinada também vai avaliar, entre outros pontos, a diminuição de números de casos de covid-19, com internações e mortes.

“Além do benefício do acesso à vacinação contra covid-19 para o participante, a estratégia de vacinação de toda a população, também tem o objetivo de reduzir a transmissão do vírus em Viana. O resultado desse estudo pode reorientar a estratégia de vacinação no Brasil e no mundo com mais vacinas para mais pessoas em menos tempo”, diz a página do projeto na internet.

A eficácia da estratégia de vacinação com meia dose já foi testada e utilizada em outros momentos de emergência de saúde pública, como na epidemia de febre amarela, em que obteve êxito e garantiu a vacinação do Brasil e da África.

A vacinação dos cidadãos de Viana ocorrerá até as 17h em 174 salas de 35 zonas eleitorais espalhadas pela cidade.

Ao todo, serão 450 vacinadores voluntários, cedidos pelo governo do estado, município e instituições de ensino.