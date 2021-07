Covid-19: Rio faz repescagem na vacinação todos os dias desta semana

Esta semana, para aumentar a imunização no grupo de pessoas a partir de 40 anos, a Prefeitura do Rio decidiu fazer repescagem na aplicação das doses da vacina contra a covid-19 durante todos dos dias da semana. Quem perdeu a data prevista para a vacinação deve se dirigir aos postos no período da tarde. Para as gestantes, puérperas e lactantes os dias de vacinação são hoje (6), na sexta-feira (9) e na quarta-feira (14).

Conforme o calendário para a semana, nesta terça-feira as doses serão aplicadas em homens com 42 anos ou mais. Amanhã, o dia será para as pessoas com 41 anos ou mais, sendo mulheres pela manhã e homens à tarde. Na quinta-feira mulheres de 40 anos ou mais, na sexta homens com a mesma faixa de idade e no sábado todos a partir de 40 anos.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que 80% das pessoas internadas por covid-19 têm idade acima de 40 anos. Nesse momento, segundo Eduardo Paes, as pessoas entre 40 e 59 anos de idade representam 45% de todas as internações. “Por isso, é muito importante completar logo a vacinação desta faixa etária. E estamos prontos para fazer isso até esse sábado. Excepcionalmente, nessa semana vamos permitir a repescagem das pessoas de 40 anos ou mais, todos os dias à tarde. Isso não se repetirá mais à frente”, informou o prefeito no seu perfil no Twitter.

“Se você tem mais de 40 anos e ainda não se vacinou, não deixe de fazê-lo logo. É importante para salvar sua vida e a dos outros. E muito importante: TODAS as vacinas são eficazes e têm ajudado muito na diminuição de mortes e casos graves! Bora vacinar”, completou na mensagem.

Distribuição

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio está fazendo a distribuição de 755.400 doses de vacinas contra a covid-19 aos 92 municípios do estado. Ao todo serão encaminhadas 190.710 doses da Pfizer para primeira fase, 328.990 doses da vacina Oxford/AstraZeneca para segunda aplicação e 235.700 doses de Janssen em dose única.

Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí puderam fazer a retirada das doses ontem (5), diretamente na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Nesta terça-feira, os comboios de vans e caminhões estão saindo da CGA, com escolta da Polícia Militar, para fazer as entregas aos municípios das regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana e Centro Sul. Além disso, a SES utiliza quatro helicópteros para levar os lotes para as regiões da Costa Verde, Norte, Noroeste e Baixada Litorânea. Uma aeronave é da Saúde, duas do governo do Estado e uma do Corpo de Bombeiros.

O secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe, lembrou que na semana passada foi publicada a terceira edição do Calendário Único, que antecipou mais uma vez a vacinação da população do estado. “A previsão é de que, até o fim de agosto, todas as pessoas com 18 anos ou mais estejam imunizadas com a primeira dose. Estamos avançando na imunização, mas é importante que a população retorne aos postos para tomar a segunda dose do esquema vacinal, pois somente assim alcançaremos a imunização coletiva”, alertou.

Como ocorreu nas outras remessas, a SES envia ofício para as secretarias municipais de Saúde para reforçar a importância de que os responsáveis técnicos e gestores municipais organizem suas ações de vacinação, com prioridade para os grupos definidos no Programa Nacional de Imunizações, e respeitando as doses que são destinadas para a primeira ou segunda aplicação. “A SES reitera que não há reserva técnica para reposição das vacinas, caso a administração das doses não siga o especificado, e destaca que a gestão da aplicação das doses e o registro são de competência municipal”.