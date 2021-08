Centro de transplantes do DF oferece atendimento a famílias

O Centro de Transplantes do Distrito Federal oferece um serviço de atendimento para famílias de doadores de órgãos. O projeto, batizado de Follow up, disponibiliza acompanhamento psicológico e apoio no momento de luto.

Podem acessar o serviço famílias que tenham autorizado a doação de órgãos e tecidos de algum dos seus integrantes. Essa permissão é uma condição colocada pela legislação para o procedimento.

A central entra em contato com as famílias, por meio do membro que fez a autorização da doação de órgãos. É apresentada a alternativa do serviço. Caso o familiar demonstre interesse, são feitas três seções de acompanhamento psicológico por telefone.

Os profissionais, psicólogos e residentes na área trabalham de forma breve, logo após a perda, e avaliam a situação dos familiares e indicam estratégias e práticas que podem contribuir com o enfrentamento do luto.

Caso identifiquem atendimentos que a pessoa demanda uma continuidade do acompanhamento psicológico para lidar com o luto, esse caminho é apresentado ao familiar, com sugestões de onde encontrar ajuda.

Segundo o centro, o objetivo do projeto Follow up é mitigar os impactos psíquicos causados pela perda de um ente querido e auxiliar as pessoas neste momento de sofrimento.