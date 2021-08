DF autoriza adolescentes de 12 a 17 anos a receberem xepa da Pfizer

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse (18) que adolescentes de 12 a 17 anos já podem procurar os postos de saúde para receber a xepa da vacina contra a covid-19 da Pfizer. “Estamos fazendo isso para evitar o desperdício de doses”, disse, em seu perfil no Twitter.

