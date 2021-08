DF começa a vacinar pessoas a partir dos 20 anos na quinta-feira

O Distrito Federal inicia na quinta-feira (12) a vacinação contra covid-19 para jovens com 20 anos de idade ou mais. O anúncio foi feito hoje (9) pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em publicação nas redes sociais.

Ibaneis informou que está prevista a chegada de mais doses e seringas nesta quarta-feira (11) e, com isso, será possível ampliar a imunização. O governo do Distrito Federal, porém, não detalhou a quantidade de doses e como acontecerá essa nova etapa da vacinação.

Hoje (9), o DF está aplicando a primeira dose em pessoas que têm 30 anos ou mais e gestantes e puérperas a partir de 18 anos, e a segunda dose para quem tem o período indicado no cartão de vacina. Para quem vai iniciar o ciclo de imunização não será possível escolher a vacina.

Amanhã (10), começa vacinação para pessoas acima de 25 anos. Também ocorre, por meio de agendamento, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.

Os pontos de vacinação contra a covid-19 estarão abertos das 9h às 17h, além de dois pontos noturnos – UBS 7 Ceilândia, das 8h às 22h, e Praça do Cristais, no Setor Militar, das 18h às 22h. A indicação dos locais está disponível na página da Secretaria de Saúde do DF.

Até este domingo (8), o DF já vacinou 1.481.659 pessoas com a primeira dose, 589.143 com a segunda e 53.421 com a dose única. A cobertura vacinal é de 66,46% considerando quem recebeu a primeira dose e de 27,82% daqueles que estão com a imunização completa, segunda dose ou dose única.