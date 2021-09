DF antecipa segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca

O governo do Distrito Federal (GDF) antecipou a dose das vacinas Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca. A partir de (8) poderá buscar os postos para completar o ciclo vacinal quem tem retorno previsto até o dia

Quem deseja receber a dose e se enquadra nessas condições deve procurar os ocais de vacinação que estão fazendo esse tipo de imunização. As informações estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde do DF.

O Distrito Federal ainda não anunciou quando avançará nas faixas etárias de adolescentes. Atualmente estão sendo imunizadas pessoas com 17 anos. Segundo o GDF, a administração aguarda novos lotes para convocar adolescentes em faixas etárias menores.

Até (7), o DF havia aplicado 2 milhões da primeira dose, o que equivale a 78,8% da população com mais de 18 anos e a 6,5% da população em geral. Também foram aplicadas 854,4 mil da dose e 56,3 mil da dose única, o que corresponde a 35,32% da população adulta e a 29,8% do conjunto dos brasilienses.