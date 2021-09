Estado do Rio tem queda no número de internações e óbitos por covid-19

O estado do Rio teve redução de 9% nas internações e de 6% no número de óbitos provocados pela covid-19. Os dados foram divulgados na 46ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (3) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Os indicadores fizeram com que o estado retornasse à classificação para bandeira amarela, de baixo risco, após uma semana na bandeira laranja, de risco moderado. A análise compara as semanas epidemiológicas 33 (de 15 agosto a 21 de agosto) e 31 (01 agosto a 07 de agosto).

“Essa mudança no cenário epidemiológico se deve principalmente pela vacinação da população adulta, que já alcançou 78% com a primeira dose e 38% com o esquema vacinal completo. Apesar de ainda estarmos observando um aumento na notificação de novos casos, por causa da circulação da variante Delta, os casos graves e óbitos estão caindo”, disse o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.

As taxas de ocupação de leitos no estado também tiveram redução. A de UTI caiu de 70% para 67% e a de enfermaria, de 46% para 44%, se compararmos a atual edição do mapa de risco com a da semana passada.

Das nove regiões do estado, cinco estão em bandeira amarela: Metropolitana II, Norte, Baixada Litorânea, Centro-Sul e Médio Paraíba. A Região Noroeste passou da bandeira vermelha para laranja, mesma classificação das regiões Serrana e Baía da Ilha Grande. Metropolitana l é a única que permanece na faixa vermelha.