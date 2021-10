SP retoma atendimento presencial para consultas e exames médicos

A prefeitura de São Paulo retoma nesta semana o atendimento 100% presencial para consultas, exames e procedimentos médicos. A autorização para o retorno do atendimento presencial foi publicada no Diário Oficial do último sábado (2).

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o atendimento presencial foi retomado de forma integral para consultas, exames e procedimentos nas redes de Atenção Básica e Especializada. Os atendimentos odontológicos também serão retomados.

Isso está sendo possível, segundo o órgão, devido ao avanço da campanha de vacinação contra a covid-19 e à diminuição dos casos da doença.

Nas consultas ou exames presenciais serão obrigatórios o uso de máscaras e a manutenção de protocolos contra a covid-19, tais como a higienização frequente das mãos, distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas e a proibição de aglomeração.