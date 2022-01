Vacinação contra a covid-19 para crianças no Rio começa dia 17

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro divulgou hoje (6) o calendário de vacinação contra a covid-19 para crianças. De 17 de janeiro até 9 de fevereiro serão imunizados, de forma escalonada, meninas e meninos de 5 a 11 anos.

Na segunda-feira, dia 17, a imunização começa pelas meninas de 11 anos. Na terça-feira (18), será a vez dos meninos de 11 anos. Na quarta-feira (19), será a repescagem. A vacinação continuará em ordem decrescente de idade.

O imunizante aplicado será o da Pfizer, único autorizado até o momento para essa faixa etária. Segundo a pasta, a imunização contra a covid-19 é segura e tem eficácia comprovada contra o agravamento da doença.

A vacinação contra a covid-19 segue na cidade do Rio nesta semana e é destinada à dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há 4 meses ou mais.

Pacientes com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais também podem tomar a dose de reforço. A imunização é destinada ainda às pessoas com 12 anos ou mais que não foram vacinadas contra a covid-19 até o momento.

As unidades continuam aplicando a segunda dose para pessoas com 12 anos ou mais, respeitando o intervalo de cada fabricante: 12 semanas para AstraZeneca, 28 dias para CoronaVac e 21 dias para Pfizer.