Covid-19: Brasília começará a aplicar quarta dose em idosos amanhã

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou em sua conta no Twitter que, a partir de amanhã (1º), Brasília começará a aplicar a quarta dose da vacina contra a covid-19 em idosos com mais de 80 anos.

Ibaneis informou ainda que o Distrito Federal (DF) receberá 47.970 doses de vacina da Pfizer hoje (31): “Com essa remessa, iniciaremos a vacinação de idosos +80 a partir de 1º de abril. Vamos vacinar!”, disse o governador.

Dados da Secretaria de Saúde do DF demonstram que até ontem (30) foram aplicadas 5.937.942 doses de vacina contra a covid. Isso equivale a 89,73% da população com a primeira dose; 82,23% com a segunda dose; e 38,7% vacinados com a dose de reforço.

O público alvo do DF a ser imunizado contra covid-19, ou seja com 5 anos ou mais, é de 2.846.626 pessoas. O DF acumula mais de 691 mil casos confirmados da doença e mais de 11 mil óbitos, desde o início da pandemia.