Novo painel da ANS traz dados de planos de saúde de 2017 a 2021

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou uma nova edição do Painel de Precificação de Planos de Saúde. A ferramenta online traz dados sobre os valores médios de comercialização usados como referência de precificação dos planos de saúde no mercado nacional.

O Painel é dividido em quatro seções: Operadoras e planos; Valor Comercial; Composição do Valor Comercial; e Dimensão Geográfica. Nessa edição, a dimensão geográfica passa a oferecer uma visão da quantidade de operadoras e seus planos disponíveis para comercialização. Também a partir desta edição, o Painel de Precificação passa a informar a série histórica do Valor Comercial por município ao final de cada ano. A publicação traz informações de janeiro de 2017 a dezembro de 2021.

As informações podem ser segmentadas pelas principais características de produto, como tipo de contratação, segmentação assistencial, presença ou não de coparticipação ou franquia, cobertura odontológica, livre escolha de prestadores e abrangência geográfica de cobertura do plano; e, por modalidade e porte da operadora do plano.

É possível consultar, por exemplo, na composição dos preços, as chamadas despesas assistenciais, ou seja, aquelas voltadas para o pagamento de exames, consultas, cirurgias, entre outros procedimentos; e, das despesas não assistenciais, que se destinam a cobrir despesas como custos fixos do funcionamento da operadora, salários, entre outras.

O Painel apresenta um panorama da formação inicial dos preços de planos de saúde, de acordo com o valor comercial de referência informado nas Notas Técnicas de Registro de Produto (NTRPs) dos planos de saúde disponíveis no mercado brasileiro. Segundo a ANS, os valores comerciais de referência informados na nota técnica podem apresentar diferenças em relação aos preços de comercialização efetivamente praticados nas tabelas de venda utilizadas pelas operadoras. Isso ocorre porque há uma flexibilização para o estabelecimento dos preços de comercialização em função, por exemplo, da adoção de mecanismos como coparticipações ou franquias.

O Painel de Precificação é uma ferramenta voltada para o consumidor e para os interessados no setor de planos de saúde, pois dá visibilidade a dados que colaboram para a tomada de decisão por parte de quem quer contratar ou trocar de plano, bem como para o aumento da concorrência no setor. O Portal de Dados Abertos da ANS também inaugura um conjunto de dados dedicado a fornecer a série histórica completa do Valor Comercial por Município desde 2014.