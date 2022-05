Covid-19: Rio começa a aplicar dose de reforço em adolescentes

O Rio de Janeiro começa a aplicar (30) a dose de reforço da vacina contra a covid-19 nos adolescentes de 12 a 17 anos. A recomendação para a ampliação da campanha contra a doença foi publicada na -feira (27) pelo Ministério da Saúde.

Pode receber a dose extra quem tomou a dose ou a dose única há pelo menos quatro meses. Segundo o ministério, os adolescentes receberão, prioritariamente, a vacina na norte-americana Pfizer, mas pode ser aplicada também a Coronavac, caso a Pfizer não esteja disponível.

Para completar o esquema básico de vacinação, para pessoas a partir dos 5 anos de idade, os intervalos entre a primeira e a doses são de 28 dias para a Coronavac, oito semanas para quem tomou a Astrazeneca e de 21 dias para a vacina da Pfizer.

No município do Rio, a dose de reforço está sendo aplicada em quem tem 60 anos ou mais e tomou a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses.

Painel

Os painéis da Secretaria Municipal de Saúde do Rio indicam que 65,2% da população com 18 anos ou mais tomaram a dose de reforço contra a covid-19, mas a proporção vem caindo junto com a idade.

Na faixa de 65 a 69 anos, está em 94% com dose de reforço; de 60 a 64 anos, 92% tomaram a terceira dose, proporção que cai para 76% na faixa de 50 a 59, 63% de 40 a 49 anos, 51% de 30 a 39 e apenas 43% dos jovens de 20 a 29 anos retornaram aos postos de saúde para receber o reforço.

Entre os adolescentes de 12 a 19 anos, 100% receberam pelo menos uma dose e faltam 108,6 mil completarem o esquema básico com duas doses, com 10% já tendo recebido a dose de reforço. Na faixa de 5 a 11 anos, faltam 124 mil crianças iniciarem a imunização contra a doença.