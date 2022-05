Missão brasileira participa de assembleia da OMS na Suíça

A partir deste domingo (22), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chefiará a delegação brasileira na 75ª Assembleia Mundial da Saúde (AMS), até o dia 28, em Genebra, na Suíça. A assembleia é o maior órgão decisório da Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo do encontro, que acontece todos os anos no mês de maio, é deliberar sobre temas de interesse comum no âmbito da saúde.

Este ano, o tema da AMS é “Saúde para a paz, paz para a saúde”. A agenda do encontro é extensa, com mais de 73 itens. Segundo o Ministério da Saúde, entre os principais temas de interesse da pasta estão as estratégias globais de combate à influenza, poliomielite, doenças crônicas não transmissíveis, doenças negligenciadas, tuberculose, HIV, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis.

Outros assuntos destacados pelo governo brasileiro são o fortalecimento do Regulamento Sanitário Internacional e o aprimoramento da resposta às emergências de saúde pública, o que inclui as discussões em torno do novo tratado sobre pandemias.

“Queiroga participa ainda de reuniões bilaterais com diferentes países parceiros, além de agrupamentos como Mercosul e CPLP. O ministro do Brasil ainda terá oportunidade de participar de eventos paralelos promovidos por organizações internacionais de relevância na saúde global, como a Unitaid, a Stop TB Partnership, e a World Heart Federation”, informou o Ministério da Saúde em nota.