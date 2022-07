DF vai aplicar xêpa de Coronavac em crianças de 3 e 4 anos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal liberou doses de vacina Coronavac para imunização de crianças de 3 e 4 anos com ou sem imunossupressão. Essas doses fazem parte da chamada xêpa. A imunização desse grupo vale a partir de amanhã (21) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Distrito Federal.

“O objetivo é evitar a perda dos frascos já abertos, a popularmente conhecida xêpa da vacina”, afirmou o governo do Distrito Federal, em nota. Cada frasco de CoronaVac contém dez doses do imunizante. Após aberto, a validade é de oito horas, sendo impossível o restante ser utilizado no dia seguinte. A orientação do Ministério da Saúde é para que essas doses remanescentes não sejam perdidas.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação das crianças com a xêpa só será válida na última hora de funcionamento da sala de vacina. Por isso, não há garantia de disponibilidade. No horário normal de atendimento, está autorizada a vacinação apenas de crianças de 4 anos com comorbidade, condição que precisa ser comprovada por meio de laudo ou relatório médico.

Saiba os locais de vacinação infantil contra a covid-19.