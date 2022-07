RJ tem queda de síndromes gripais e internações por covid-19

Indicadores usados no monitoramento da pandemia apresentaram tendência de queda no estado do Rio de Janeiro, na semana de 27 de junho a 3 de julho, segundo apontou hoje (8) a Secretaria de Estado de Saúde (SES), no Panorama Covid-19.

O levantamento mostra que as unidades de pronto atendimento (UPA) estaduais atenderam a 5,6% menos casos de síndrome gripal, na comparação com a semana anterior. Entre 20 e 26 de junho, a média diária era de 640 atendimentos, enquanto, na semana encerrada em 3 de julho, foram 603 casos por dia.

Também houve queda na taxa de positividade dos testes de covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Segundo a SES, a detecção do SARS-CoV-2 em testes de antígeno caiu de 32% para 27% em uma semana, enquanto nos testes RT-PCR a redução foi de 37% para 30%.

A demanda por leitos para tratamento da covid-19 foi outro indicador que apresentou melhora. Na semana de 20 a 26 de junho, havia, em média, 22 solicitações por dia para unidades de terapia intensiva e 18 para enfermaria, enquanto, na semana de 27 de junho a 3 de julho, a demanda caiu para 17 vagas de UTI e 14 de enfermaria. A SES informa ainda que a média diária de pessoas aguardando um leito teve uma redução de 29% na comparação entre essas duas semanas.

Desde o início da pandemia, o estado do Rio de Janeiro registrou 2,3 milhões de casos de covid-19, que resultaram em 74.288 vítimas. O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, avaliou que a tendência atual é de queda nos números.

"Para tanto, precisamos que a população mantenha o esquema vacinal em dia e retorne aos postos de saúde para receber o imunizante", reforçou.