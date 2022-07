Rompimento de adutora deixa 41 bairros do Rio sem água

O rompimento de uma adutora na zona norte da cidade do Rio de Janeiro (7) deixou 41 bairros da capital sem água. A tubulação estourou em Tomás Coelho, provocando alagamentos no entorno.

A concessionária Águas do Rio, responsável pelo abastecimento da região, informou que estava realizando reparo de um vazamento no local, mas, devido ao estado da tubulação, que é muito antiga, acabou havendo um rompimento.

Neste momento, equipes estão substituindo a tubulação do trecho que estourou. A conclusão dos trabalhos está prevista para as 22h de (8). A normalização do abastecimento deve ocorrer até o fim da noite de (10).