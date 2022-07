São Paulo vai importar insumo da CoronaVac para crianças de 3 e 4 anos

O Instituto Butantan vai importar 8 mil litros do insumo farmacêutico ativo (IFA) destinados à farmacêutica Sinovac para a produção do imunizante autorizado para crianças de 3 e 4 anos. A quantidade é suficiente para a fabricação de 10 milhões de doses da CoronaVac.

A decisão foi tomada para dar início à ampliação da imunização de crianças nessa faixa etária em todos os municípios do estado. Mais de 6,1 milhões de crianças com idade entre 5 e 11 anos já foram imunizadas, sendo que 66,3% estão com o esquema vacinal completo e 86,9% receberam a primeira dose.

A importação, de acordo com o governo do estado, deve levar algumas semanas. A previsão é que no mês de agosto as doses estejam disponíveis.