Brasil registra 155 mortes e 13,4 mil novos casos de covid-19 em 24h

Em 24 horas, foram registrados 13.392 novos casos de covid-19 no Brasil. No mesmo período, houve 155 mortes de vítimas da doença. O Brasil soma desde o início da pandemia 684.580 mortes, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (6), em Brasília, pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados é de 34.490.931.

Ainda segundo o boletim, 33.573.140 pessoas se recuperaram da doença e 233.211 casos estão em acompanhamento. No levantamento de hoje, não consta a atualização dos dados de mortes em Mato Grosso do Sul.

Estados

Segundo os dados disponíveis, São Paulo tem maior número de casos desde o início da pandemia, com 6,04 milhões, seguido por Minas Gerais (3,87 milhões) e Paraná (2,74 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (149,2 mil). Em seguida, aparecem Roraima (174,9 mil) e Amapá (178,1 mil).

Em relação às mortes, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, São Paulo apresenta o maior número desde março de 2020 (174.292), seguido de Rio de Janeiro (75.527) e Minas Gerais (63.622). O menor total de mortes situa-se no Acre (2.027), Amapá (2.159) e Roraima (2.173).

Vacinação

Segundo dados do Ministério da Saúde, até hoje, foram aplicadas 479 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 179,44 milhões com a primeira dose e 160,73 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 4,99 milhões de pessoas. Outras 106,02 milhões já receberam a primeira dose de reforço, e 22,91 milhões receberam a segunda dose de reforço.