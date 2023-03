Gestantes e puérperas do Rio terão vacina bivalente a partir do dia 13

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro divulgou hoje (11) que iniciará a vacinação de gestantes e puérperas com a vacina bivalente contra covid-19 na próxima segunda-feira (13).

A vacinação de reforço com a bivalente, atualizada para proteger contra a variante Ômicron, já abrange pessoas com 12 anos ou mais imunocomprometidas e adultos com 60 anos ou mais.

Clínicas

As doses são aplicadas em todas as clínicas da família e centros municipais de saúde do Rio. A vacina também está disponível no Super Centro Carioca de Vacinação e em postos extras.

A partir de terça-feira (14), o Rio também vai ampliar a vacinação dos trabalhadores da saúde, com a vacinação dos que têm mais de 50 anos. Nos dias seguintes, a faixa etária será ampliada em dez anos por dia, até que todos os trabalhadores do setor maiores de 18 anos possam ser vacinados no sábado.