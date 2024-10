Governo brasileiro doa 24 mil insumos de saúde ao Líbano

O governo brasileiro vai doar ao Líbano 20 mil seringas com agulhas e 4 mil agulhas individuais. A doação de insumos estratégicos em saúde, em razão da emergência vivida pela população daquele país, está prevista para sair do Brasil neste domingo (6), da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Beirute.

A carga pesa aproximadamente 115 quilos, não tem necessidade de refrigeração e será transportada em avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A operação foi coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores. Outros bens emergenciais devem ser doados nos próximos dias.

A mesma aeronave trará um novo grupo de brasileiros repatriados do Líbano nos próximos dias.

A doação atende a demanda apresentada pela Embaixada do Líbano em Brasília, no dia 23 de setembro. A cooperação humanitária internacional do Brasil é feita com base nos estoques do Sistema Único de Saúde (SUS). As doações só são realizadas após análise técnica que assegure não haver risco de comprometimento do abastecimento nacional no âmbito do SUS.

Em 2023, o Brasil fez doações humanitárias de medicamentos, imunizantes e insumos de saúde a diversos países, entre eles, Bolívia, Cabo Verde, Cuba, Líbia, Haiti, Palestina, Suriname e Turquia. Em 2024, Granada, Guiana, Honduras, Paraguai, São Vicente e Granadinas e Uruguai também receberam doações brasileiras na área de saúde.

Operação Raízes do Cedro

O primeiro voo de resgate de brasileiros na zona de conflito no Oriente Médio, na operação batizada de Raízes do Cedro, chegou às 10h25 deste domingo (6), na Base Aérea com 229 passageiros, entre brasileiros e familiares, e três animais domésticos repatriados do Líbano.

De acordo com o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, a operação terá caráter continuado com o intuito de repatriar, por semana, cerca de 500 brasileiros. O novo grupo de repatriados deve chegar ao Brasil na terça-feira (8), por volta das 10h.